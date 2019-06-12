شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان مديرا فنيا لبيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة بيلا مع ياسر رضوان لقيادة الفريق فنيا فى الموسم المقبل بدورى القسم الثانى. ويعاون ياسر رضوان كل من مصطفى أبو إسماعيل كمدرب، وعاطف السعيد مدربا لحراس المرمى. كان عبد اللطيف الدومانى قد نجح فى تحقيق حلم جماهير بيلا بالعودة من جديد لدورى القسم الثانى بعد احتلاله قمة دورة الترقى برصيد 13 نقطة. ويعد ياسر رضوان من أفضل المديرين الفنيين مع أندية القسم الثانى، ونجح مع العديد من الأندية مثل بلدية المحلة وجمهورية شبين ومنتخب السويس.

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