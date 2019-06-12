شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو فروعه للاجتماع السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد المصرى لكرة القدم الدعوة لرؤساء أفرع الاتحاد أو من ينوب عنهم لحضور اجتماع يوم السبت 15 يونيو الجارى، بمقر الاتحاد بالجزيرة، وذلك من منطلق التعاون والتنسيق بين الاتحاد وفروعه من أجل المصلحة العامة للعبة ورفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية فى المرحلة المقبلة.

وتفصلنا أيام قليلة عن إطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.