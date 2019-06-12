شكرا لقرائتكم خبر عن المعتز بالله إينو: الأرض والجمهور مفتاح فوز منتخب مصر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المعتز بالله إينو لاعب منتخب مصر لكرة القدم والاهلي الأسبق صعوبة منافسات بطولة كأس أمم افريقيا ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة مابين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عاملي الأرض والجمهور سيمنحا لاعبي المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة في تخطي الصعاب والتأهل إلى الدور النهائي وحصد اللقب.

وأوضح لاعب منتخب الفراعنة الأسبق أن منتخب مصر لديه العديد من النجوم في صفوفه أمثال محمد صلاح ، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، ومحمد النني لاعب آرسنال ، ومحمود تريزيجيه المحترف في صفوف قاسم باشا التركي، إلى جانب عاملي الأرض والجمهور ما سيمنح منتخب الفراعنة الأفضلية والثقة عند خوض غمار منافسات البطولة القارية فضلا عن عامل الرهبة الذي سيحيط بالمنافس عند مواجهة المنتخب الوطني .

Advertisements

وعن المدير الفني لمنتخب مصر ، المكسيكي خافيير أجيري وقدرته في قيادة اللاعبين إلى حصد اللقب ..قال إينو إن المدرب المكسيكي مازال تحت الاختبار نظرا لانه تولى مسؤولية المنتخب الوطني منذ فترة قليلة واجه خلالها منتخبات تفتقد الجانب الهجومي والاتزان الدفاعي في طريقة لعبها بخلاف منتخب تونس والذي فاز عليه منتخب الفراعنة بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

وأضاف أن المدرب المكسيكي لديه نجوم كبيرة في صفوف المنتخب الوطني ويجب عليه استغلال قدراتهم على النحو الأمثل ، ويضع نصب عينيه عاملي الارض والجمهور ويلعب بخطة هجومية بجانب استغلال الفرص خلال خوض غمار منافسات القارة السمراء أمام المنافس، لاسيما أن المنتخبات الأفريقية لديها العديد من النجوم المحترفين القادرين على صناعة الفارق وفي مقدمتهم السنغال والذي يلعب في صفوفها ساديو ماني زميل النجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي ، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق للمنتخب الوطني في حصد اللقب القاري.