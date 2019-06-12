تسريب جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي للموسم المقبل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

كشفت صحيفة صن البريطانية عن جدول الأسبوع الأول من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجديد 2019 – 2020، بعد تسريبه عبر صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصحيفة، في تقرير اليوم الأربعاء، الجدول المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينطلق الأسبوع الأول للمسابقة يوم السبت 10 أغسطس، بـ7 مباريات.

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وأشارت إلى أن المباراة الأولى ستكون بين توتنهام هوتسبير ونورويتش سيتي، الصاعد حديثًا إلى البريمييرليغ، وفي اليوم نفسه يلتقي كريستال بالاس مع آرسنال، وساوثهامبتون مع تشيلسي، وبيرنلي مع ليفربول، وإيفرتون مع نيوكاسل، وواتفورد مع وست هام، وبورنموث مع شيفيلد يونايتد.

وفي اليوم الثاني من المرحلة الأولى، يلتقي أستون فيلا مع ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد مع برايتون، وفي اليوم الثالث يلعب مانشستر سيتي، حامل اللقب، خارج أرضه مع وولفرهامبتون.

ومن المقرر أن يتم إعلان القرعة الرسمية للدوري الإنجليزي غدًا الخميس، في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تشهد منافسات الدوري الإنجليزي للموسم المقبل صراعًا شرسًا على القمة بين البطل والوصيف في النسخة الأخيرة، مانشستر سيتي وليفربول، خاصة بعد أن توج الريدز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، ورغبة السيتي في الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي.