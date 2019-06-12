ميرور: زيدان يرفض إريكسن للتعاقد مع بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة المدير الفني لفريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع اللاعب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حاول إقناع زيدان بالتخلي عن فكرة التعاقد مع بوجبا على أن يتجه النادي الملكي للحصول على خدمات كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير.

وأضافت الصحيفة أن رغبة بيريز في التعاقد مع إريكسن تأتي بسبب المقابل المادي بجانب سهولة المفاوضات نظرًا لانتهاء عقده في الموسم المقبل عكس مفاوضات بوجبا إلا أن طلبه جاء بالرفض من ناحية زيدان.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن عدم رغبة نادي مانشستر يونايتد في التخلي عن خدمات بوجبا في الصيف الحالي نظرًا لاعتباره من العناصر الأساسية في كتيبة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد نجحت مؤخرًا في حسم التعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال الصيف الحالي من خلال الحصول على خدمات إدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميلتاو.