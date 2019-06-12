صديق صلاح على طاولة ميلان

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، إن نادي ميلان يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي فريق ليفربول في الصيف الحالي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مسؤولي ميلان أجروا اتصالات مع ممثلي الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى "سان سيرو" في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن لوفرين صاحب الـ29 عامًا يرتبط مع ليفربول بعقد حتى صيف 2021، ولكنه مستعد لتغيير وجهته في الموسم المقبل.

وشارك لوفرين هذا الموسم في 18 مباراة فقط مع ليفربول في مختلف البطولات، حيث نجح في إحراز هدف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

يذكر أن لوفرين يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الدولي المصري محمد صلاح، حيث يعد النجم الكرواتي أقرب اللاعبين له في صفوف ليفربول.