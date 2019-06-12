شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت فكرة استعارة رمضان صبحي لاعب الاهلي مجدداً من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي فى ظل مغالاة الأخير فى طلباته المادية الخاصة ببيع اللاعب بشكل نهائي.

وتنتهى اعارة رمضان صبحي مع الأهلى يوم 30 يونيو الجاري، بعد ضمه فى يناير الماضي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني وكانت لمدة ستة أشهر، ونجح الأهلي في الاتفاق مع اللاعب على البقاء في القلعة الحمراء خاصة في ظل عدم تلقي رمضان عروضاً قوية من أوربا بجانب رغبة الأحمر الجادة في تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق.

ورغم أن فكرة الإستعارة مطروحة بقوة إلا أن الأهم بالنسبة للأهلي حالياً هو شراء اللاعب نهائياً وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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