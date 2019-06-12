شكرا لقرائتكم فى عيد ميلاده الــ 62 ..جمال الغندور حكم فى موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء الحكم الدولى السابق جمال الغندور ، بعيد ميلاده رقم 62 ، حيث أنه مواليد 12 يونيو عام 1957 .

الغندور بدأ مشواره التحكيمى وعمره 23 عاما ، وبالتحديد عام 1980 ، أدار فى الدورى الممتاز ما يزيد عن 250 مباراة ، و أكثر من 30 لقاء فى مسابقة الكأس .

وأدار الحكم العالمى ، 11 مباراة فى بطولات أمم افريقية ، فى 4 بطولات شارك فيها ، منها نهائي 2002 بمالى ، و نصف نهائي جنوب إفريقيا 1996 ونيجيريا 2000، وأدار افتتاح بطولة 1998 فى بوركينافاسو.

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وأدار أكثر من 50 مباراة على مستوى بطولات الأندية الأفريقية ، بالإضافة إلى مشاركته فى 14 بطولة عربية أدار خلالها أكثر من 45 مباراة ، إضافة إلى أنه شارك فى بطولتى المونديال 1998 ، و 2002 ، فضلا عن وصوله إلى أوربا ، حيث ادار كأس الأمم الاوربية ، وكذلك الأمم الأسيوية

ودخل الغندور موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية بوصفه أول حكم غير أوروبي يشارك في إدارة مباريات بطولة أمم أوروبا 2000 وبات أول حكم عربي وأفريقي يدير مباريات في جميع بطولات العالم العربية والأفريقية والآسيوية والأولمبية والمونديالية، كما أدار مباراتين في تصفيات كأس العالم لقارة أميركا الجنوبية.

فى عام 2003 اعلن اعتزاله التحكيم ، و تدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة ، فى الوقت الحالى يحلل المباريات تحكيميا بالفضائيات