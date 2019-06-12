شكرا لقرائتكم رسميا.. ياسر رضوان مديرا فنيا لفريق بيلا بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تولي ياسر رضوان الادارة الفنية لفريق بيلا بدورى القسم الثانى فى الموسم المقبل . ويعاون ياسر رضوان فى جهازه كل من المدرب مصطفى أبو إسماعيل، و مدرب حراس المرمى عاطف السعيد . Advertisements ونجح عبد اللطيف الدومانى فى تحقيق حلم جماهير بيلا بالعودة من جديد لدورى القسم الثانى بعد احتلاله لقمة دورة الترقى برصيد 13 نقطة . ويعد ياسر رضوان من أفضل المديرين الفنيين مع أندية القسم الثانى ، ونجح مع العديد من الأندية مثل بلدية المحلة وجمهورية شبين ومنتخب السويس .

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