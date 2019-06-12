شكرا لقرائتكم أحمد دويدار يبدأ التعافى من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد دويدار مدافع الانتاج الحربى المرحلة الاخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة . وتعرض دويدار لإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية فريقه الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، فى يناير الماضى. Advertisements واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ونجا من الهبوط حيث تمكن من إنهاء الموسم برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف واستقبلت شباكه 44 هدف . وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"

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