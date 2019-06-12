شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدعو لاجتماع السبت المقبل استعدادا لكأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لرؤساء أفرع الاتحاد ومن ينوب عنهم، لحضور اجتماع ، بمقر الاتحاد بالجزيرة، يوم السبت 15 يونيو الجاري ، للتعاون والتنسيق بين الاتحاد وفروعه للمصلحة العامة ورفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة القادمة.
وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد أيام قليلة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتستضيف مصر نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.
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