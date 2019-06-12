شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ تحديد فترة الاعداد للموسم الجديد أول يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار المدير الفنى ، تحديد الأول من يوليو موعدا لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد. Advertisements ونجا الإنتاج الحربى من الهبوط فى المباراة الأخيرة بعدما أنهى الموسم فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف . وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"

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