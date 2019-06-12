المنتخب ينتظر قدوم محمد صلاح اليوم.. و"دونجا" يهدد "النني" وطارق حامد

كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
يختتم، اليوم الأربعاء، المنتخب الوطنى تدريباته استعداداً لخوض ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، ضمن تجهيزات الفراعنة لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
من جانبه أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أنه من المقرر انضمام محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمعسكر الفراعنة اليوم بعد حصوله على فترة راحة سلبية بموافقة من الجهاز الفنى للمنتخب عقب تتويج اللاعب ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه.
وشدد لهيطة على تأكد الجهاز الإدارى...
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