هل يستحق على معلول "طعنة" نسور قرطاج فى كان 2019؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب التونسى خروج الظهير الأيسر لفريقه على معلول من قائمته التى ستتواجد بكأس أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر.

أشار الاتحاد التونسى عبر بيان رسمى إلى أن المدير الفنى الكرواتى آلان جيراس اختار كريم العواضى لاعب النجم الساحلى بدلًا منه.

وشارك على معلول قبل دقائق من إعلان القائمة النهائية لمنتخب بلاده فى مباراة كرواتيا مساء اليوم بديلاً فى اللحظات الأخيرة فى لقاء انتهى بفوز فريق جيريس (2-1) على وصيف بطل العالم.

على معلول شارك هذا الموسم مع الأهلى فى 24 مباراة بالدورى سجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه وشارك فى 2.079 دقيقة بينما شارك أفريقياً فى 8 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما بمعدل 688 دقيقة لعب لتكون إجمالى مشاركاته هذا الموسم مع القلعة الحمراء 32 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 9 لزملاؤه بمعدل تهديفى كل 346 هدفا وبإجمالى دقائق لعب تعادل 2.767 دقيقة.

وانضم على معلول لمنتخب تونس فى 6 يوليو 2013 وشارك فى 55 مباراة دولية.

ولعب التونسى على معلول 188 مباراة مع الصفاقسى وسجل 37 هدفا وصنع 43 هدفا وتلقى 28 كارت أصفر وتعرض للطرد مرة واحدة وشارك فى 16.206 دقيقة بينما لعب مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر 97 مباراة سجل 12 هدفاَ وصنع 27 هدفا، وحصل على 8 إنذارات ولعب فى 8621 دقيقة.

وبذلك تصبح إجمالى مبارياته مع الاهلى والصفاقسى 285 مباراة سجل 49 هدفا وصنع 70 هدفا وتلقى 36 إنذارا وتعرض للطرد مرة واحدة ولعب 24.827 دقيقة.

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اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يكن انتماؤه لمدينة صفاقس التونسية لمجرد اللعب لصفوف النادى فقط، لكنه ولد هناك فى الأول من يناير عام 1990.

تم تصعيد معلول للفريق الأول فى عام 2008، حين كان عمره وقتها 18 عامًا، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال تواجده فى جميع الفئات السنية للناشئين فى نادى الصفاقسى.

ويمتلك معلول رقمًا قياسيًا مسجل باسمه فى الدورى التونسى، فهو أول مدافع فى تاريخ الدورى التونسى يحصل على لقب هداف المسابقة برصيد 16 هدفا.

حقق الظهير الأيسر للأهلى مع الصفاقسى التونسى ثلاثة ألقاب، هى الدورى التونسى 2013 والكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ومع الأهلى بطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر المحلى مرة واحدة.