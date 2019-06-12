شاهد أحمد دويدار يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابة وتر أكيليس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة وتر أكيليس. وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، فى نهاية يناير الماضى. Advertisements وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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