شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت طيب يا عالمى.. جمال الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ62 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم جمال الغندور الحكم الدولى السابق بعيد ميلاده الـ62، حيث إنه مواليد 12 يونيو عام 1957.

بدأ الغندور مشواره التحكيمى وهو فى الثالثة والعشرين من عمره وبالتحديد عام 1980، أدار فى الدورى الممتاز ما يزيد عن 250 مباراة، وأكثر من 30 لقاء فى مسابقة الكأس.

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أدار الحكم الدولى العالمى، 11 مباراة فى بطولات أمم أفريقية، من إجمالى 4 بطولات شارك فيها، منها نهائى 2002 بمالى، ونصف نهائى جنوب أفريقيا 1996 ونيجيريا 2000، وأدار افتتاح بطولة 1998 بوركينافاسو.

وعلى مستوى بطولات الأندية الأفريقية أدار أكثر من 50 مباراة، بالإضافة إلى مشاركته فى 14 بطولة عربية أدار خلالها أكثر من 45 مباراة ، كما انه شارك فى بطولتى المونديال 1998، و2002 ، فضلا عن وصوله إلى أوربا ، حيث ادار كأس الأمم الاوربية ، وكذلك الأمم الأسيوية.

ودخل الغندور موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية بوصفه أول حكم غير أوروبي يشارك في إدارة مباريات بطولة أمم أوروبا 2000 وبات أول حكم عربي وأفريقي يدير مباريات في جميع بطولات العالم العربية والأفريقية والآسيوية والأولمبية والمونديالية، كما أدار مباراتين في تصفيات كأس العالم لقارة أميركا الجنوبية.

فى عام 2003 أعلن اعتزاله التحكيم، وتدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، فى الوقت الحالى يحلل المباريات تحكيميا بالفضائيات.