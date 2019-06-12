شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 23 فرعونا يحاربون من أجل إسعاد المصريين فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى المدير الفنى، قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية والتى تضم 23 لاعبا، بعد استبعاد محمد أبو جبل وأحمد فتوح.