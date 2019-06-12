أحمد رفعت لـ"سوبر كورة": اللعب فى الزمالك كان بالتظبيط.. وجروس كان لازم يكمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد رفعت انضم إلى صفوف نادى الزمالك فى صيف موسم 2016، واستمر مع الفريق الأبيض حتى يناير الماضى، شهدت تجربته مع الأبيض مشاركته فى 26 مباراة بواقع 19 مباراة فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا و3 مباريات فى كأس مصر ومباراة السوبر المحلى، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، إلا أنه لم يشارك فى أى لقاء منذ تواجده كبديل فى مباراة المصرى الموسم الماضى، والتى أقيمت يوم 24 يناير 2018، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليغيب بعدها عن قوائم جميع المباريات، ليختار الرحيل عن القلعة البيضاء فى يناير الماضى، بعدما تم وضعه على قائمة الانتظار فى بداية الموسم، حرص "سوبر كورة" على إجراء حوار مع أحمد رفعت بعد رحيله عن الزمالك واستعادة تألقه مع فريقه البترولى، ومصيره فى الموسم المقبل، وذلك فى التقرير التالى..

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