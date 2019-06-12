شكرا لقرائتكم خبر عن حفل عشاء للمنتخب الأولمبى فى سفارة أوزبكستان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الدكتورة أمانى العتر سفيرة مصر فى أوزبكستان، حفل عشاء لبعثة المنتخب الأولمبى برئاسة كرم كردى، مساء اليوم الأربعاء فى طشقند، فى طريق عودة البعثة إلى الأراضى المصرية مساء غدٍ الخميس عن طريق إسطنبول.

وخاض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين فى أوزبكستان ضمن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.. وتحمل الاتحاد الأوزبكى جميع تكاليف الرحلة من انتقالات وإقامة وإعاشة.

من ناحية أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي أجراها كريم العراقي مدافع المنتخب الأولمبى والنادى المصرى إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال تدريبات المنتخب الأولمبي بأوزبكستان.. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة فور عودته إلى القاهرة لتحديد مدى إصابته وعلى أثرها سيتحدد البرنامج التأهيلي لعلاجه تحت إشراف الجهاز الطبي للمصرى.