شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. النصف الحلو فى حياة "عريس" الإسماعيلى أسامة إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مؤخرا أسامة إبراهيم نجم الإسماعيلى بحفل زفافه على زوجته ميرنا قبل أن يسافرا إلى سنغافورة لقضاء إجازة شهر العسل. ويهتم نجم الإسماعيلى دائما بظهور ميرنا معه فى العديد من المناسبات خاصة أنهما تربطهما قصة حب قوية. ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح حالة الحب بين نجم الإسماعيلى أسامة إبراهيم وزوجته فى الصور التالية :

أسامة إبراهيم و زوجته ميرنا

أسامة إبراهيم و زوجته 2

أسامة و ميرنا 2

أسامة و ميرنا فى حفل زفافهما Advertisements

سيفى أسامة و ميرنا

أسامة إبراهيم و ميرنا

أسامة إبراهيم و ميرنا فى سيلفى

أسامة و ميرنا فى حفل الزفاف

أسامة إبراهيم و ميرنا فى كتب الكتاب

أسامة إبراهيم و زوجته

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