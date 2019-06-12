شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحى نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت فكرة استعارة رمضان صبحى لاعب الأهلى مجددًا من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى ظل مغالاة الأخير فى طلباته المادية الخاصة ببيع اللاعب بشكل نهائي.

وتنتهى إعارة رمضان صبحى مع الأهلى يوم 30 يونيو الجاري، بعد ضمه فى يناير الماضى مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى وكانت لمدة ستة أشهر، ونجح الأهلى فى الاتفاق مع اللاعب على البقاء فى القلعة الحمراء خاصة فى ظل عدم تلقى رمضان عروضًا قوية من أوروبا بجانب رغبة الأحمر الجادة فى تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق.

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ورغم أن فكرة الاستعارة مطروحة بقوة إلا أن الأهم بالنسبة للأهلى حاليًا هو شراء اللاعب نهائيًا وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.