شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أمم أفريقيا 2019.. صراع كروى بين شمال القارة وغربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، حصدها الفراعنة أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، يليه المنتخب الكاميرونى الذى توج بالبطولة الأفريقية خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017.

وستشهد النسخة رقم 32 من البطولة القارية، كالعادة صراعا ومنافسة قوية بين منتخبات شمال أفريقيا، ومنتخبات غرب القارة، حيث تمتلك منتخبات الشمال العدد من الأكبر من الألقاب فى كأس الأمم الأفريقية، تليها منتخبات غرب أفريقيا.

Advertisements

وتمتلك منتخبات شمال أفريقيا، 10 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية، مقسمة إلى سبعة ألقاب لمنتخب مصر، ولقب وحيد لكل من تونس عام 2004، والمغرب عام 1976، والجزائر 1990.

فى الوقت الذى تمتلك فيه منتخبات غرب أفريقيا 9 ألقاب للبطولة القارية، مقسمة إلى أربعة ألقاب لمنتخب غانا حصدها أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، وثلاثة ألقاب لمنتخب نيجيريا أعوام 1980 و1994 و2013، ولقبين لمنتخب كوت ديفوار عامي 1992 و2015.

أما منتخبات وسط أفريقيا، فتمتلك ثمانية ألقاب فى كأس الأمم، بواقع 5 ألقاب للمنتخب الكاميرونى حصدها أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، ولقبين لمنتخب الكونغو الديمقراطية عامى 1968 و1974، بالإضافة إلى لقب وحيد لمنتخب الكونغو برازافيل عام 1972.

وحصدت منتخبات شرق أفريقيا، اللقب القارى مرتين فقط، بواقع بطولة للمنتخب السودانى حصدها عام 1970، وأخرى لمنتخب إثيوبيا توج بها عام 1962، كما توجت منتخبات أفريقيا الجنوبية بلقبين فقط ، بواقع بطولة لمنتخب زامبيا حصدها عام 2012، وأخرى لمنتخب جنوب أفريقيا توج بها عام 1996.

وعلى الصعيد العربى يتصدر منتخب مصر قائمة أكثر الدول العربية حصدا للقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبع بطولات، بفارق كبير عن المنتخبات العربية الأخرى، حيث حصدت منتخبات تونس والمغرب والجزائر والسودان، اللقب الأفريقى مرة واحدة لكل منهم.