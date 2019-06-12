عبد المنصف: الأهلي فاوضني 4 مرات.. و"انقلاب مالي" تسبب في فشل انتقالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن النادي الأهلي فاوضه للانتقال لصفوفه أربع مرات إلا أن المفاوضات كانت تفشل لأسباب مختلفة.

وقال عبد المنصف في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"بداية المفاوضات عندما كنت لاعبًا في صفوف مزارع دينا، وانتقالي لم يتم لأسباب مادية".

وتابع :"أبرز مفاوضاتي مع الأهلي خلال ولاية المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الثالثة، وقتها كنت قريبًا من الانتقال للقلعة الحمراء بعد نهاية عقدي مع الزمالك".

وواصل :"جوزيه طلب أن يجلس معي عقب مباراة الملعب المالي في نسخة 2012، ووقتها حدث انقلاب عسكري في مالي مما أدى إلى تأجيل عودة البعثة من هناك".

Advertisements

وأكمل :"مباراة العودة بين الأهلي والملعب المالي كانت الأخيرة لجوزيه لتفشل المفاوضات بعد رحيله".

وأوضح حارس دجلة الحالي :"الأهلي كرر مفاوضات خلال فترة المدرب حسام البدري وقتها كنت حارسًا في صفوف فريق إنبي إلا أن بعض من جماهير الأهلي رفضت إتمام التعاقد".

وأنهى :"عندما علمت برفض بعض الجماهير تواجدي في النادي قررت إعفاء الحرج من حسام البدري ورفضت إكمال المفاوضات".

جدير بالذكر أن عبد المنصف صاحب الـ42 عامًا خاض العديد من التجارب في مسابقة الدوري كان من أبرزها عندما لعب في صفوف الزمالك بداية من موسم 1999 وحتى 2010.