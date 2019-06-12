المقاولون يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ناديه لم يتلق أي مفاوضات رسمية أو شفهية من جانب الأهلي والزمالك لضم ثنائي الفريق طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن الثنائي مستمران مع الفريق خاصة وأنهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني عماد النحاس.

ونوه :"لا صحة لما تردد خلال الفترة الماضية بتوقيع الثنائي للأهلي والزمالك، طاهر ومجلي لديهما عقد ممتد مع الفريق لأربع سنوات مقبلة".

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وكشف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن معايير البيع، قائلاً :"في حالة وصول عرض رسمي لأي لاعب هناك شروط للبيع من خلال موافقة الجهاز الفني، وتوفير البديل المناسب، والقيمة المالية المناسبة للرحيل".

وخاض طاهر محمد طاهر 19 مباراة مع المقاولون العرب أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع ستة، في المقابل لعب مجلي 27 مباراة مع "ذئاب الجبل" ساهم خلالها بخمسة أهداف بواقع تسجيله هدف وصناعته أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 48 نقطة.