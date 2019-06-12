العشري يكشف أسباب رحيله عن الحدود.. ويؤكد: سأحسم مستقبلي خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، استقالته عن تدريب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف العشري في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، عن أن هناك جلسة جمعته بمسئولي النادي لتحديد خريطة الموسم الجديد.

وأضاف العشري، أنه وضع بعض الشروط والاحتياجات التي تنقص الفريق من أجل تقديم موسم جيد وتجنب ما حدث هذا الموسم بعد الصراع على البقاء.

وأوضح المدير الفني لفريق الحدود، أن إدارة ناديه أخبره بصعوبة تحقيق شروطه نظرًات للعمل بنطاق معين.

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وعن مستقبله، قال :"أمتلك العديد من العروض، والساعات المقبلة سأحسم مصيري من تلك العروض".

وكانت آخر مباريات العشري مع فريق حرس الحدود أمام الزمالك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30.

وكان طارق العشري تولى قيادة فريق الحدود مطلع الموسم الحالي بدلاً من عماد سليمان ليقود الفريق العسكري للبقاء ضمن أندية الدوري بالموسم المقبل.

جدير بالذكر أن حرس الحدود والذي خاض جميع مبارياته بالدوري أنهى المسابقة المحلية في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.