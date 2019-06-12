ليفربول في ورطة بعد إصابة روبرتسون

بات نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، ومديره الفني الألماني يورجن كلوب، في ورطة حقيقية بعدما تأكدت أنباء إصابة الظهير الأيسر للفريق أندي روبرتسون في أوتار الركبة والتي من المرجح أن يغيببسببها حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن روبرتسون غاب عن مواجهة أسكتلندا أمام بلجيكا في تصفيات كأس الأمم الأوربية 2020 بعد إصابته في أوتار الركبة والتي سيغيب
ومما يزيد الأمور صعوبة على ليفربول ويورجن كلوب، هو أن الظهير الأيسر مورينو تم الاستغناء عنه بشكل نهائي، وبالتالي بات عليه أن يبحث عن البدائل المناسبة خلال الأيام القادمة.
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