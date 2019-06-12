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رياضة | "صورة الملك" لمحمد صلاح تروج لشركة عالمية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صورة الملك" لمحمد صلاح تروج لشركة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بتويتر  خلال فترة إجازته بمصر قبل خوض بطولة الأمم الإفريقية.

ونشر صلاح صورة وهو يرتدي قميص يحمل صورته وعلى رأسه تاج من الذهب مع قيامه بالإشارة لهذا القميص وهو يبتسم.

وتأتي صورة محمد صلاح للترويج لاحدي شركات الملابس العالمية "أديدس".

الجدير بالذكر أن صلاح يستعد للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للتحضير لانطلاقة مسابقة بطولة كأس الإمم الإفريقية.

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