رياضة | كل أسماء المدربين في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل أسماء المدربين في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد في بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل عدد كبير من المدارس المختلفة للمدربين سواء كانوا وطنيين أو فرنسيين أو ألمان أو عدد من الجنسيات الأخرى.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أسماء المدربين وجنسياتهم في أمم إفريقيا 2019

المدرسة الوطنية (10 مدربين)

- منتخب الجزائر: جمال بلماضي (43 سنة)

- منتخب كوت ديفوار: إبراهيما كمارا (53 سنة)

- منتخب السنغال: اليو سيسه (43 سنة)

- منتخب مالي: محمد ماجاسوبا (61 سنة)

- منتخب الكونغو الديمقراطية: فلورينت إيبينجي (57 سنة)

- منتخب غانا: كوسي أبياه (58 سنة)

- منتخب زيمبابوي: صاندي شيدزامبوا (66 سنة)

- منتخب ناميبيا: ريكاردو مانيتي (43 سنة)

- منتخب بورندي: أوليفير نيونجيكو (48 سنة)

- منتخب غينيا بيساو: باسيرو كاندي (71 سنة) أكبر مدرب في البطولة

المدرسة الفرنسية (7 مدربين)

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- منتخب المغرب: هيرفي رينارد (52 سنة - فرنسا)

- منتخب تونس: ألان جيريس ( 66 سنة - فرنسا)

- منتخب مدغشقر: نيكولاس ديبوي (51 سنة – فرنسا)

- منتخب أوغندا: سباستيان ديسابر (42 سنة - فرنسا) أصغر مدرب في البطولة

- منتخب كينيا: سباستيان ميني (46 سنة – فرنسا)

- منتخب موريتانيا: كورينتين مارتينيز (49 سنة – فرنسا)

- منتخب بنين: ميشيل دوساييه (59 سنة – فرنسا)

مدارس أخرى

- منتخب مصر: خافيير أجيري ( 60 سنة – المكسيك)

- منتخب نيجيريا: جرنورت روهر (65 سنة - ألمانيا)

- منتخب الكاميرون: كلارنس سيدورف (43 سنة - هولندا)

- منتخب غينيا: بول بوت (62 سنة – بلجيكا)

- منتخب أنجولا: سردان فاسيليفتش (46 سنة – صربيا)

- منتخب جنوب أفريقيا: ستيوارت باكستر (65 سنة - اسكتلندا)

- منتخب تنزانيا: إيمانويل إيمونيكي (48 سنة – نيجيريا)