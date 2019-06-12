رياضة | الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في حسم صفقة الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويصر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد على ضم بوجبا هذا الصيف دون الالتفات إلى الخيارات الأخرى مثل كريستيان إيركسن ودوني فان دي بيك.

وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الإسباني، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع بوجبا مقابل 120 مليون يورو بجانب بعض الحوافز المتغيرة لكن مانشستر يونايتد يرفض ذلك ويصر على 180 مليون يورو لبيع الدولي الفرنسي في الصيف.

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وشدد البرنامج على أن بوجبا سوف يفعل كل شيء من أجل الرحيل عن مانشستر يونايتد لريال مدريد في الفترة المقبلة.

ولا يمانع بول بوجبا في الحصول على راتب أقل في ريال مدريد من راتبه الحالي في مانشستر يونايتد المقدر بـ18 مليون يورو من أجل تحقيق حلم ارتداء قميص البلانكوس.

وكان مانشستر يونايتد ضم بوجبا من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو بخلاف الحوافز.