رياضة | حارس برشلونة يثير الجدل حول رحيله عن الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برشلونة يثير الجدل حول رحيله عن الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مصير الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة الاسباني غامضا في ظل التقارير التي تتحدث عن رحيله عن البلوجرنا.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إنه ليس واضحًا اليوم أن سيليسين يستطيع مغادرة برشلونة هذا الصيف على الرغم من رغبته في الرحيل للحصول على مزيد من الدقائق والمشاركة بشكل أكبر.

وأبدى حارس المرمى الهولندي شكوكه في أن رحيله عن برشلونة سيتحقق بسبب رغبة برشلونة في الحصول على 60 مليون يورو.

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وقال ياسبر في تصريحات نشرتها موندو ديبورتيفو هذا المبلغ لا يجعل الأمر سهلاً. ما أعرفه مسبقًا هو أن برشلونة لن يسمح لي بمغادرة الفريق مقابل تفاحة وبيضة، مما يعني أن نادي برشلونة لا ينوي التخلي عنه.

على الرغم من أن ليفربول دفع في الصيف الماضي 60 مليون دولار لضم أليسون من روما ، ودفع تشيلسي 80 مقابل كيبا ، إلا أن سيليسين يدرك أن هذه الأرقام صعبة.

وأضاف الحارس سوق الانتقالات كله مجنون حقًا ، عليك أن تكون أمينًا. يتحمل اللاعبون جميعًا عمليات نقل عالية يتحملونها جميعًا ، على الرغم من أنه لا يوجد أحد يستحق هذا المبلغ. ولكن في الوقت نفسه ، السوق هو الذي يحدد ذلك ببساطة.

على الرغم من ذلك ، لا يفقد سيليسين الأمل في الرحيل عن برشلونة حيث أضاف: النادي يعلم أنني لم أكن حارس مرمى يتسبب في أزمات على الإطلاق.