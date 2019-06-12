رياضة | مدرب بلجيكا: شخصية هازارد ستحل مشاكل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا: شخصية هازارد ستحل مشاكل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن إدين هازارد وافد ريال مدريد الجديد يمر بأفضل لحظات مسيرته الكروية ، وذلك عقب فوز بلجيكا على إسكتلندا 3-0 في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، بعقد يمتد لخمس سنوات.

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وقال روبيرتو مارتينيز في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو: هازارد في أفضل لحظات مسيرته الكروية ، هو من أفضل لاعبي العالم في المواجهات الفردية ، وبصفته قائدًا لبلجيكا نضج كثيرًا ، لقد أصبح قائدًا ، ويمكنه قيادة أي مشروع.

وأضاف: شخصية هازارد ستكون مهمة للغاية في ريال مدريد ، عندما تكون هناك فترة معقدة في الفريق ، فأنت بحاجة إلى لاعب ذي طابع هازارد.

وتابع: هازارد لا يحتاج إلى النصيحة ، في حالة هازارد ومدريد ، هذا صحيح ريال مدريد هو حلمه بالحقيقة ، وفوق ذلك سيتدرب تحت قيادة زيدان ، إنه مثل الفيلم.