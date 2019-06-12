رياضة | كذب يهودي.. إسرائيل تستغل سمكة محمد صلاح لتشوية الفلسطينيين (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كذب يهودي.. إسرائيل تستغل سمكة محمد صلاح لتشوية الفلسطينيين (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اصطياد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لسمكة من البحر الأحمر لتشويه صورة الفلسطينيين في محاولة فجة ومضللة للرأي العام لأن إسرائيل هي التي ترعى الإرهاب وقتل أطفال غزة.

وكتب إفيخاي أدرعي صورة سمكة محمد صلاح وكتب على فيس بوك: "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.. صيد الأسماك في #قطاع_غزّة هو أحد أهم المجالات الاقتصاديّة الّتي يعتمد عليها الصّيادون للرّزق. وأيّ سمك في العالم أطيب من سمك غزّة؟! لكن للأسف وبسبب مواصلة اطلاق #البالونات_الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من #غزة بسكان القطاع أولًا وأخيرًا.

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فلا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيّين بحرمانكم ما رزقكم الله #محمد_صلاح… علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك".