رياضة | هداف الإعلاميين مطلوب في المقاولون والمقاصة والترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف الإعلاميين مطلوب في المقاولون والمقاصة والترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح محمد أسامة هدّاف فريق الإعلاميين على رادار ثلاثة أندية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وتلق محمد أسامة عروضًا من أندية المقاولون العرب ومصر المقاصة والترسانة.

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وبرز أسامة في الموسم المنقضي بقميص الإعلاميين، ونجح في إحراز 10 أهداف، وساهم في صناعة 6 أهداف.

ويعد اللاعب من مواليد 95 وسبق له اللعب في بتروجت، وسرس الليان، كما لعب للإعلاميين لأكثر من فترة قبل العودة مجدداً مطلع الموسم الماضي.