رياضة | مفاجأة.. تمرد علي معلول سر استبعاده من منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تمرد علي معلول سر استبعاده من منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمرد علي معلول ظهير أيسر منتخب تونس على دكة بدلاء بلاده مما تسبب في استبعاده من القائمة النهائية لأمم إفريقيا 2019.

وطلب علي معلول ظهير أيسر الأهلي المشاركة بشكل أساسي مع منتخب تونس بداية من مباراة كرواتيا الودية أمس إلا أن آلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج رفض طلبه بدعوى أنه يختار اللاعبين في المباريات وفقًا لرؤيته الفنية وجاهزيتهم.

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واستبعد آلان جيريس مدرب تونس علي معلول من القائمة النهائية في أمم إفريقيا 2019 وضم كريم العواضي بدلًا منه.