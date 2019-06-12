رياضة | كوتينيو يقترب من باريس سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة اقترب من الانتقال الى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه على الرغم من أن برشلونة لا يزال ليس لديه أي اقتراح رسمي بشأن بيع فيليب كوتينيو ، يبدو أن مستقبل لاعب خط الوسط البرازيلي يتجه نحو باريس سان جيرمان.

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وأعرب كوتينيو بالفعل في غرفة الملابس عن نيته للرحيل عن برشلونة في نهاية هذا الموسم ، وأكدت تقارير موقع باريس يونايتد أن اللاعب مرتبط بشكل وثيق بـ باريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ، انترو هنريكي ، قد التقى عدة مرات مع أحد وكلاء كوتينيو ، كيا جورابشيان ، في لندن للحديث عن حسم الصفقة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن وصول البرازيلي ليوناردو كمدير رياضي للباريس يمكن أن يساعد أيضًا اللاعب الدولي البرازيلي على اقناعه بالانتقال الى سان جيرمان ، حيث أنه النادي الذي يلعب فيه مواطنيه نيمار وتياجو سيلفا وماركينيوس.