رياضة | ميسي يتصدر.. محمد صلاح يدخل قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في ٢٠١٩ (اعرف راتبه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتصدر.. محمد صلاح يدخل قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في ٢٠١٩ (اعرف راتبه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم لعام 2019.

وكشفت مجلة "فوربس. الأميركية قائمة الرياضين الأعلى دخلا في 2019 وحتل محمد صلاح المركز 98، متساويًا مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك جاسول بإيرادات وصلت الى 25,1 مليون دولار.

وتصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني القائمة للمرة الأولى بعدما جمع 127 مليون دولار لحصوله على أفضل لاعب في العالم خمس مرات وحقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة الى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

Advertisements

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني، إذ حصل على 109 ملايين دولار وخلف في المركز الثالث نيمار داسيلفا مهاجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبلغ دخله 105 ملايين دولار.

أما محمد صلاح فهو الرياضي العربي الوحيد في القائمة، حيث جاء في المركز 98، بإيرادات بلغت 25.1 مليون دولار كما حصل بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد على المركز 44 برصيد 33 مليون دولار.

وكان الملاكم الأميركي فلويد مايويذر احتل المركز الأول عام 2018 بعد حصده 285 مليون دولار، منها 275 مليونا إثر نزاله مع نجم الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكريجور في أغسطس عام 2017.