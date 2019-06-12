رياضة | دي ليخت يخون اتفاقه مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يخون اتفاقه مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: تلقى ماتياس دي ليخت اليوم عرض رسمي من باريس سان جيرمان ، العقد لمدة 5 سنوات ، بالإضافة لراتبًا سنويًا أعلى بكثير مما قدمه برشلونة ، قد يصل إلى 10 مليون يورو بالإضافة للمكافآت. Advertisements

وأضاف: اللاعب لم يقرر بعد ناديه القادم ، لكن باريس سان جيرمان سيصر على إغلاق الصفقة قريبًا.

وتابع: ينتظر دي ليخت أن يفهم ما إذا كانت الأندية الأخرى (برشلونة ، مانشستر يونايتد أو ليفربول) ستقدم عرضًا آخر بعد آخر رفض ، ثم سيعلن عن قراره النهائي.

وكان دي ليخت قد عقد اتفاقاً سابقاً مع برشلونة للانضمام للفريق في الموسم المقبل ومجاورة زميله فرانكي دي يونج.