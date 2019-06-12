رياضة | كيليان مبابي يرد على "سؤال" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يرد على "سؤال" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على إمكانية الانتقال إلى مدريد الإسباني محاولًا تجنب الإجابة بشكل صريح.

وقال مبابي لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ريال مدريد.. أنتم دائما تسألونني نفس السؤال لكن الوقت ليس مناسبا للإجابة".

Advertisements

وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة عزم ريال مدريد تقديم عرض بقيمة 280 مليون يورو (315 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات مبابي.