رياضة | بعد رحيل بوفون.. تراب يعود لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيل بوفون.. تراب يعود لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على حسم مستقبل حارسه كيفن تراب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مشاورات داخل مجلس إدارة النادي.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يفكر في عودة كيفن تراب من جديد للفريق بعد نهاية إعارته مع فريق انتراخت فرانفكورت.

واشار الموقع إلى أن انتراخت فرانفكورت اقترح على باريس سان جيرمان التعاقد مع كيفن تراب مقابل 10 ملايين يورو ولكن مقترح النادي الألماني تم رفضه من النادي الفرنسي بعد رحيل الحارس بوفون، حيث ترغب الإدارة في عودة الحارس من جديد.

وكان رئيس نادي انتراخت فرانكفورت قد أكد مراراً وتكراراً على أن الفريق يرغب في الحفاظ على كيفن تراب بعد نهاية إعارته من باريس قائلا: كيفن تراب لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا نرغب في الاحتفاظ به ولكنني لا أعلم مستقبله القادم.