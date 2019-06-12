رياضة | عاجل.. الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد الترجي لإعادة نهائي إفريقيا 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد الترجي لإعادة نهائي إفريقيا 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي الأهلي تقديم شكوى لدى الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف" ضد الترجي التونسي لإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2018 بعد تأكد عدم تشغيل تقنية الفار في ملعب رادس.

ويتسلح الأهلي في فكرته بما حدث في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي والوداد المغربي والتي قرر الكاف إعادتها لعدم تشغيل تقنية الفار.

Advertisements

وخسر الأهلي من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي أبطال إفريقيا 2018 بعدما كان قد فاز في الذهاب 3-1.

وكان عدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات قد قال على الهواء عن شكوى النادي ضد الترجي "ولم لا نقدم وندرس الموضوع بكل جوانبه".