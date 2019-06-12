أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

تقام 3 مباريات في كأس العالم للسيدات، تجمع نيجيريا مع كوريا الجنوبية، وألمانيا مع إسبانيا، وفرنسا مع النرويج، بينما تلعب المغرب مع غامبيا ودياً.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران):

كأس العالم للسيدات

17:00 نيجيريا × كوريا الجنوبية

20:00 ألمانيا × إسبانيا

23:00 فرنسا × النرويج

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مباريات ودية

20:30 المغرب × غامبيا

الدوري البرازيلي

2:15 بوتافوغو × غريميو

4:00 فورتاليزا × كروزيرو