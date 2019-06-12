شكرا لقرائتكم بعد رحلات صيد الأسماك.. محمد صلاح يلحق بمعسكر منتخب مصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى سينضم اليوم الأربعاء لمعسكرالمنتخب المقام ببرج العرب بالاسكندرية في اطار الاستعداد لكاس الامم الافريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوتيو حتي 19 يوليو.

تابع المصدر أن محمد صلاح سينضم اليوم الأربعاء بناء علي الاتفاق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

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وتواجد محمد صلاح خلال الأيام الأخيرة فى الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه لنهائي دوري ابطال اوروبا يوم 1 يونيو امام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2/1 واحرز صلاح هدف من ضربة جزاء.