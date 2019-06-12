أبو جبل على رادار الزمالك...

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جدة - عمرو شويل عاد محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى سموحة إلى دائرة اهتمامات الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، حيث كان ضمن اهتمامات النادى على فترات متباعدة منذ رحيله من قلعة ميت عقبة.

تألق أبو جبل مع الفريق السكندرى، أعاده مرة أخرى للحسابات لتدعيم هذا المركز فى الموسم الجديد، على أن يتم الدخول فى مفاوضات معه خلال الوقت الحالى، فى ظل ترحيبه للعودة مرة أخرى لقلعة ميت عقبة، حيث سيبحث الأبيض خلال الفترة الجارية الحصول على توقيعه بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الوطنى التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية.