منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 أو على وجه التحديد جدول مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية الملحق بها منتخب الجزائر والذي يشاركه بها عدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى.

جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019

وفي المجموعة الثالثة يشارك المنتخب الجزائري عدد مهم من المنتخبات الأفريقية المميزة، فهناك منتخب السنغال، ومنتخب كينيا وكذلك منتخب تنزانيا، وسيقام مباريات هذه المجموعة من خلال ملعب استاد الدفاع الجوي، والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

مباريات المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية

وكما ذكرنا أن منتخب الجزائر يشاركه في هذه البطولة أو في دور المجموعات مجموعة من الفرق الأفريقية، كما أن مجموعته لا يشارك فيها أحد المنتخبات العربية، وإليكم جدول مواعيد الجولات الثلاثة التي سيقوم بها المنتخب الجزائري في دور المجموعات:

الجولة الأولى الجزائر وكينيا (الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر). الجولة الثانية الجزائر والسنغال (الخميس 27/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر). الجولة الثالثة الجزائر وتنزانيا (الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر).

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.