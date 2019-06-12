بالفيديو..أطول نفس معلق رياضي في التاريخ.. خفيظ دراجي يبدع في في تعليقه على هدف انسيني في مباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك

كتب: أحمد أبوعقيل

سحر الكرة.. هكذا يفعل في محبيها وعشاقها من الجماهير واللاعبين وحتى المعلقين، قد يصابون بالجون من جمال الساحرة المستديرة.

حفيظ دراجي المعلق الرياضي على قنوان بين سبورت الرياضية، سجل اطول نفس أثناء تعليقه على هدف انسيني لاعب المنتخب الإيطالي، في مباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك والذي أبهر الجميع مما جن جنون دراجي بقوله: جوووووووووووووووول لمدة 20 ثانية متواصلة