برشلونة وأياكس ينتظران موافقة دي ليخت لإتمام الصفقة هذا الصيف

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كشف تقرير إعلامي بأن نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق مع نادي أياكس امستردام الهولندي لضم المدافع الدولي ماتياس دي ليخت إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية لهذا العام.

وأكدت إذاعة "رادو كاتالونيا" بأن الناديين اتفقا على كافة الجوانب ، إلا انهما ينتظران الموافقة الرسمية للاعب دي ليخت الذي لم يقرر حتى الآن وجهته المقبلة بعد رحيله عن أياكس.

Advertisements

وفي حال إتمام الصفقة، فإن قيمتها سوف تصل إلى 75 مليون يورو ، وهو نفس المبلغ المعروض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينافس برشلونة على التعاقد مع المدافع الهولندي المتألق.

وكان دي ليخت قد أكدت في تصريحات إعلامية عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي خسره مع منتخب بلاده، بأن مستقبله ليست له علاقة بالجوانب المالية، مفضلاً التفكير ملياً في مستقبله الاحترافي، وما يمكن ان يقرره خلال الإجازة الصيفية.

يشار الى أن تصريحات دي ليخت تم تفسيرها بإحتمالية استمراره مع ناديه الهولندي موسماً إضافياً أو حتى الانتقالات الشتوية المقبلة المزمع إنطلاقها في شهر يناير القادم ، مثلما فعل زميله ومواطنه لاعب الوسط فرانكي دي يونغ الذي وقع عقد انتقاله إلى نادي برشلونة في شهر يناير الماضي ، على ان يلتحق بصفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف إستعداداً للموسم المقبل.