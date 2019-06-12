شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تفصل ساري عن الرحيل من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، أصبح على أعتاب الخروج من قلعة «ستامفورد بريدج» خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد دخوله فى أزمات عديدة مع نجوم البلوز إلى جانب الخلاف الحاد الذى نشب مؤخرا مع الرومانى إبراهيموفيتش، مالك النادى بسبب رفضه إبرام صفقات قوية فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن سارى سيرحل عن تشيلسى خلال 24 ساعة المقبلة، بعد الاتفاق مع إدارة البلوز على كافة تفاصيل الرحيل، حيث من المنتظر أن يوقع المدير الفنى المخضرم على عقود تدريب فريق يوفنتوس الإيطالى لمدة ثلاث سنوات خلفًا لمواطنه ماسيميليانو أليجرى الذى رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة أن سارى كان قد عقد جلسة مع إدارة يوفنتوس برئاسة أندريه أنيللى خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد وخطة اليوفى فى الموسم المقبل سواء بعقد الصفقات أو الاتفاق على اللاعبين الراحلين عن السيدة العجوز فى الميركاتو الصيفى الجارى.

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وكان سارى قد نجح فى موسمه الأول فى قيادة تشيلسى لحصد لقب الدورى الأوروبى على حساب نادى أرسنال كما أعاد الفريق للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سارى اتفاق مع رئيس السيدة العجوز على اللاعبين الراحلين بنسبة كبيرة وهم ماتيا دى تشيليو وليوناردو سبينازولا وسامى خضيرة وبليز ماتويدى ودوجلاس كوستا وماريو ماندزوكيتش وخوان كوادرادو وباولو ديبالا.

فى نفس السياق، اقترب الإسبانى رافائيل بينتيز المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد من تدريب تشيلسى خلفًا للإيطالى ماوريسيو سارى، حيث ينتهى عقد بينتيز مع نيوكاسل فى نهاية الشهر الجارى ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه لتجديد عقده حتى الآن.

وأكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن نادى تشيلسى يضع فى قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق فرانك لامبارد، وذلك فى حال فشل التعاقد مع بينتيز خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب رحيل سارى عن تدريب البلوز.

وقالت الصحيفة إن بعضا من مسؤولى تشيلسى عقدوا جلسة مع بينتيز من أجل التوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسبانى لتدريب الفريق الموسم المقبل، حيث تولى تدريب الفريق من قبل فى موسم 2012/2013 وحقق لقب الدورى الأوروبى.