شكرا لقرائتكم خبر عن روما يتعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى روما الإيطالى تعاقده مع البرتغالى باولو فونسيكا، ليتولى المهمة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل، خلفًا لكلاوديو رانييرى، الذى تولى تدريب الفريق لفترة قصيرة فى نهاية الموسم المنصرم.

وأوضح النادى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أنه تعاقد مع فونسيكا لمدة موسمين، مع إمكانية تمديد التعاقد حتى عام 2022.

من جانبه، قال جيم بالوتا، رئيس نادى روما، فى بيان: «يسعدنا الترحيب بقدوم باولو فونسيكا للعمل بنادينا، باولو مدرب شاب وطموح ويتمتع بخبرة دولية وعقلية الفوز، كما يشتهر بكرة القدم الهجومية، والتى ستمتع جماهيرنا». وأنهى روما الموسم فى المركز السادس بالدورى الإيطالى ليشارك فى الدور التمهيدى المؤهل للدورى الأوروبى فى الموسم المقبل، حيث تسعى إدارة الذئاب إلى عقد صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.