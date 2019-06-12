شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يرفض تدريب تشيلسي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية رفض ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى السابق لفريق يوفنتوس، تولى المهمة الفنية لفريق تشيلسى الإنجليزى، بداية من الموسم المقبل، خلفًا لماوريسيو سارى، الذى اقترب من تدريب «اليوفى». وقالت الصحيفة إن إدارة تشيلسى تبحث عن بديل لـ«سارى» قبل السماح للمدرب الإيطالى بالرحيل لقيادة يوفنتوس، حيث حاول الرومانى «إبراهيموفيتش»، مالك «البلوز»، خلال الساعات الماضية التفاوض مع «أليجرى» لتدريب الفريق.

وأضافت أن «أليجرى» رفض خلافة «سارى» فى تشيلسى، حيث فضل البقاء بدون تدريب فريق خلال الفترة المقبلة، موضحة أن «البلوز» لديه أسماء أخرى لتولى المهمة الفنية للنادى، مثل رافائيل بينيتيز وفرانك لامبارد. وأشارت الصحيفة إلى أن مالك «البلوز» يسعى خلال الفترة القليلة القادمة إلى حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيخلف «سارى» من أجل بحث الترتيبات استعدادًا للموسم الكروى الجديد.