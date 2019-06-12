بالدليل.. عجز تنظيم الحمدين تأمين مونديال كرة القدم 2022

في اعترف واضح وصريح على عجز تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، تأمين مونديال كرة القدم 2022، سارعت حكومة تميم العار إلى إبرام العقود مع العديد مع دول أوروبا "فرنسا وبريطانيا وإسبانيا"، إضافة إلى تركيا لتأمين البطولة الأكبر عالميا، لكن يبدو أن هذه التعاقدات لا تكفي لتأمين كأس العالم، لتقرر الاستعانة أيضا بالجنود الروس، وفقا لقطر يلكيس.

ورغم أن النظام القطري تشدق بمشاركة الأشقاء في تنظيم كأس العالم، زاعما أن مونديال 2022 لكل العرب لتعزيز الروابط القومية، كشف واقع تصرفات أذناب تميم، زيف ادعاءات عصابة الدوحة، إذ أعلن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والمنظمة لكأس العالم بكرة القدم لعام 2022، استعانته بالتجربة الروسية في تنظيم كأس العالم 2018.

وقال الذوادي إن روسيا أثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث العالمية وبتنافسية عالية، حيث أن مونديال روسيا 2018 كان الأفضل على مر التاريخ من حيث التنظيم ونحن في قطر استفدنا جدا من التجربة الروسية.

وعلى خلفية مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ، أوضح الذوادي أن بلاده تعلمت من التجربة الروسية في عدة مجالات أهمها التنظيم والحفاظ على الأمن والأمان، بالرغم من الأعداد الهائلة للمشجعين، حتى أنه لم تسجل ولا حالة واحدة لخرق القانون، وذلك كله دون أن تشعر بوجود رجال الأمن أي وفروا الحماية بمهنية عالية، دون التسبب بإزعاج وهذا شيء إيجابي يحسب لروسيا وفريد من نوعه.

وكشف المسؤول القطري أن الاتصالات مع روسيا مستمرة ومتواصلة، بغرض الاستشارة والاستفادة من هذه التجربة من عدة جوانب وخاصة الأمنية منها، إذ وقعت قطر عقودا مع مجموعة من الشركات الأمنية الروسية لمساعدتها في حفظ الأمن، خلال مونديال 2020 وكيفية الدخول إلى الملاعب دون التسبب بحوادث أو فوضى.

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وتابع أن روسيا ستساعد قطر أيضا في توفير يخوت وفنادق عائمة خاصة، من أجل استيعاب الزائرين خلال البطولة، والذي تتوقع الفيفا أن يصل إلى 1.5 مليون شخص.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة للدفاع خالد بن محمد العطية، أقر في تصريحات سابقة بأن طائرات سلاح الجو البريطاني ستتولى حماية أجواء دويلته خليجيا وعربيا، خلال مباريات المونديال المقرر إقامته في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وفي مارس الماضي، وقعت قطر وفرنسا الخميس في الدوحة اتفاقا أمنيا حول كأس العالم، الذي ستستضيفه الإمارة الخليجية في 2022، حيث يهدف الاتفاق إلى "بناء شراكة استراتيجية للتحضير لكأس العالم 2022 وإدارة أمن الحدث"، بحسب بيان صدر بعد توقيع الاتفاق.

وفي مايو الماضي، وقعت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، اتفاقية تعاون مع الشرطة الإسبانية، وذلك في إطار استعدادات الدويلة الخليجية الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، شتاء عام 2022.